Ahora

"No me puedo comparar con ellos"

Sinner responde: ¿Se ve comiendo en la mesa de Rafa Nadal, Djokovic y Federer?

El número 1 del mundo dejó una llamativa reflexión tras coronarse campeón del Mutua Madrid Open.

Jannik SinnerJannik SinnerGetty

Con su aplastante victoria ante Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open, Jannik Sinner se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar cinco Masters 1000 seguidos.

En rueda de prensa, al de San Cándido le preguntaron si es consciente de que está haciendo historia superando los registros de Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.

El número 1 del mundo, elegante, afirmó que no puede sentarse aún en esa mesa: "Sí, significa muchísimo para mí. Aún así, no me puedo comparar con Rafa, Roger o Novak. Lo que ellos hicieron fue impresionante".

"No juego para batir esos récords, no juego para batir récords, juego por mí mismo, por mi equipo y por mi familia", señaló.

"Lo que otros hicieron en el pasado, lo que Novak sigue haciendo, es algo increíble. No me puedo comparar con ellos" zanjó

Tras ganar en Madrid, Sinner ya está en Roma aunque su participación en el Masters 1000 de la capital italiana no está aún confirmada.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos insinúa que Jésica ha pactado con Aldama su declaración y reconoce que fue una ruptura "brusca" para evitar escándalos
  2. Irán responde a la operación de Trump para desbloquear Ormuz bombardeando un buque de EEUU que intentaba cruzar el estrecho
  3. El exdirector del CNI Sanz Roldán niega su participación en la Kitchen: "Ningún gobierno me pidió que hiciera nada ilegal"
  4. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  5. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias
  6. Arranca el juicio por el salvaje crimen de Maialen, la mujer embarazada cuyo asesinato evidenció los fallos en la protección a las víctimas