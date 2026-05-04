"No me puedo comparar con ellos"
Sinner responde: ¿Se ve comiendo en la mesa de Rafa Nadal, Djokovic y Federer?
El número 1 del mundo dejó una llamativa reflexión tras coronarse campeón del Mutua Madrid Open.
Con su aplastante victoria ante Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open, Jannik Sinner se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar cinco Masters 1000 seguidos.
En rueda de prensa, al de San Cándido le preguntaron si es consciente de que está haciendo historia superando los registros de Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.
El número 1 del mundo, elegante, afirmó que no puede sentarse aún en esa mesa: "Sí, significa muchísimo para mí. Aún así, no me puedo comparar con Rafa, Roger o Novak. Lo que ellos hicieron fue impresionante".
"No juego para batir esos récords, no juego para batir récords, juego por mí mismo, por mi equipo y por mi familia", señaló.
"Lo que otros hicieron en el pasado, lo que Novak sigue haciendo, es algo increíble. No me puedo comparar con ellos" zanjó
Tras ganar en Madrid, Sinner ya está en Roma aunque su participación en el Masters 1000 de la capital italiana no está aún confirmada.