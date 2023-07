Con la victoria de Carlos Alcaraz ante Berretini en octavos de final, el murciano sigue con su objetivo puesto en ganar su primer Slam en Wimbledon. En su camino hay 6 tenistas del Top-8 del ranking ATP, donde tan solo Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas han caído.

El oponente del número 1 del mundo será el danés Hulger Rune, del mismo año de Alcaraz, aunque el murciano es unos días más joven. De hecho, 'Carlitos' es el más joven de los presentes en el cuadro de cuartos de final, mientras queDjokovic es el más veterano.

Lado izquierdo

​Carlos Alcaraz (Esp/1) vs ​Holger Rune (Din/6)

​Daniil Medvedev (Rus/3)​ vs Chris Eubanks (USA)

Lado derecho

​Jannik Sinner (Ita) vs ​Roman Safiullin (Rus)

Andrey Rublev (Rus/7) vs Novak Djokovic (Srb/2)

The Gentlemen's Singles quarter-finals are locked in 🔒 #Wimbledonpic.twitter.com/QSwS0fMQv5