En el partido entre Novak Djokovic y Hubert Hurkacz, el toque de queda fue la razón por la que el partido de 'Nole' tuvo que ser suspendido. Wimbledon está destacando por las interrupciones en esta edición, y la norma de que los partidos no acaben a después de las once de la noche también ha vuelto a ser perjudicial.

Djokovic ganó los dos primeros sets por 7-6 (6) y 7-6 (6), pero el juez de silla, Mohamed Lahyani, decretó que el partido debía detenerse a las 22:35. El serbio desaprovechó en total cinco bolas de set, y el partido duró más de lo esperado.

De esta forma, ambos volverán a saltar a la pista este lunes cunando se reanude a las 15:30. El vencedor del partido tendrá que jugar tres días seguidos por culpa de la regla del gran torneo británico.

Esto ha provocado polémica entre muchos jugadores del circuito, ya que también lo sufrieron hace unos días Stefanos Tsitsipas y Andy Murray, y el propio Djokovica estuvo al límite contra el suizo Stan Wawrinka.

El vencedor de este duelo se enfrentará a Andrey Rublev este martes, un duro rival que podría complicarle a 'Nole' sus aspiraciones para ganar el octavo Wimbledon consecutivo.

To be continued...

Novak Djokovic and Hubert Hurkacz will return tomorrow with the Serbian leading 2-0 in sets#Wimbledonpic.twitter.com/wnCw8x26Dw