Carlos Alcaraz sigue pasando rondas en Wimbledon. Matteo Berrettini venía en racha y con un saque invicto hasta enfrentarse al murciano, pero el número uno del mundo sacó un gran juego y ya está en cuartos de final.

El inicio del partido fue muy igualado. Berrettini venía de lesión, pero todavía no había perdido ni una vez su saque y había superado a tenistas del nivel de De Minaur o Zverev antes de enfrentarse a Alcaraz. Y ambos tuvieron opciones de romper el saque del otro, pero el italiano sí aprovechó su oportunidad y se llevó el primer set por 6-3.

Y ahí, apareció el mejor nivel del tenista de El Palmar. Empezó a subir a la red, conectó buenos golpes y por su propio peso acabó cayendo el break, el primero que sufría Berrettini en Wimbledon, lo que le hizo empatar el encuentro con otro 6-3.

Entró en modo bestia el murciano y en el tercer set rompió hasta en dos ocasiones el saque al italiano, que empezaba a desquiciarse. También 6-3 se llevó Alcaraz el set. Berrettini empezó a desmoronarse y a sufrir en demasía con su servicio.

La última jugada que intentó el italiano fue poner el techo de la pista central del All England Club. Con 2-2 en el cuarto set, Berrettini se quejó que no veía la bola y pidió poner el techo y las luces, petición que aceptó el juez de silla y llevó 15 minutos de ejecutar.

Y lejos de enfriar a Alcaraz, el parón acabó de sentenciar a Berrettini. Tuvo que esperar a la cuarta bola de partido, pero el murciano cerró el partido 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3 en 3 horas y cinco minutos.

"No es fácil remontar después de perder el primer set. Tenía que seguir concentrado, es algo en lo que trabajo, en no perder la cabeza. Y creo que lo he hecho genial en esa parte. Estoy con hambre de más. El año pasado perdí en esta ronda y mi primer objetivo eran los cuartos de final. Ahora busco más. Mi sueño es jugar una final aquí y ganar el título", declaró en la entrevista postpartido.

Ahora, el siguiente rival de Carlos Alcaraz es un viejo conocido suyo de categorías inferiores: Holger Rune. Un partido que se disputará el miércoles a falta de confirmar la hora de juego.