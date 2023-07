Carlos Alcaraz avanza con paso firme en Wimbledon. Y tiene una inspiración. Nada más y nada menos que Roger Federer y un punto mágico ante Pete Sampras que siempre será recordado por la hierba de Londres. Lo dijo el murciano después de derrotar a Nicolás Jarry en tercera ronda.

"Cuando resté con la derecha me acordé del primer partido que Roger Federer ganó en esta pista contra Sampras, venciendo con un passing con la derecha en el resto", contó el número 1 del mundo. Recordó aquel duelo de 2001 a cinco sets. Uno de los partidos históricos del torneo.

"Me he dicho a mí mismo que quería jugar a ese resto en cada punto. Es una locura recordarlo, vivir la experiencia también", desveló.

Preguntado por la pasión que están mostrando los fans por él, asume que es una de los atractivos del torneo: "No me sorprende, sinceramente, porque conozco mis habilidades. Sé de lo que soy capaz. He trabajado muy duro para estar en la posición en la que estoy ahora mismo. Saber que voy a formar parte de la historia, de los libros, es algo que nunca voy a olvidar".

"Andy (Murray) perdió ayer, el público quiere que haga buenos resultados. Probablemente, yo soy el jugador que la gente espera que haga buenos resultados, un buen torneo, quizá ganarlo...", dice el español.

Y ese cariño de la afición quiere transformarlo en victorias: "Intentaré aprovechar el cariño de la gente en los momentos duros para intentar que eso ocurra".