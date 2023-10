"Mi objetivo es terminar el año como número 1": así de claro habla Carlos Alcaraz antes de enfilar las dos últimas citas de una temporada 2023 en la que ha levantado su segundo Grand Slam, Wimbledon, y en la que se mantiene con opciones de terminar como número 1 de la Race.

A falta de disputarse el Masters 1000 de París y las ATP Finals en Turín, Novak Djokovic aventaja en 500 puntos al murciano.

En el torneo francés se repartirán 1000 puntos, mientras que en la ciudad italiana el vencedor invicto se embolsaría 1500.

En declaraciones a 'TennisTV', Alcaraz se ha mostrado más que ambicioso: "Creo que para ser capaz de eso tengo que ser mejor que Novak en estos dos torneos".

"Pienso que, si Novak juega semifinales, yo quiero jugar la final. Si Novak juega una final, yo trataré de ganar el torneo. Ese es mi objetivo. Pero como he dicho muchas veces, trato de jugar lo mejor de mí y de ganar", ha añadido Carlitos, que precisamente se preparó junto a Djokovic el Masters 1000 de París.

Working his way towards Year-End No. 1 👀@carlosalcaraz details how he plans to catch Djokovic in the race to the top spot! pic.twitter.com/1PbC2gu8x5