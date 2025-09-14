El análisis del capitán de Italia sobre la situación de Sinner con Alcaraz: "Es inútil..."

Filippo Volandri, capitán del equipo italiano de la Copa Davis y persona cercana al entorno de Jannik, ofreció su opinión a cerca de la rivalidad entre los dos primeros tenistas del ránking.

Carlos Alcaraz recuperó el número 1 del mundo después de conseguir su sexto 'Grand Slam' tras imponerse a Jannik Sinner en la final del US Open. La victoria del murciano decanta la balanza a su favor en una rivalidad llamada a marcar el tenis durante las próximas generaciones.

El de San Cándido solo ha conseguido sumar una victoria en los últimos ocho enfrentamientos contra Alcaraz. Una cifra que evidencia que el italiano esta en una dinámica que necesita revertir urgentemente. En este contexto, aparecen las declaraciones recogidas por 'Ubetennis' de Filippo Volandri, capitán del equipo italiano de la Copa Davis y persona cercana al entorno de JannikSinner.

El que fuera número 25 del mundo defendía las aspiraciones del actual del vigente campeón de Wimbledony analizaba las claves de la final en el Abierto de Estados Unidos: "El comienzo del partido fue muy difícil, pero Jannik lo hizo bien logrando reaccionar e igualar en el segundo. No hay muchos más secretos, al otro lado de la red encontró un oponente que fue superior, es inútil darle más vueltas. Conocemos a Sinner, sabemos que aprenderá de esta derrota, estoy seguro de que volverá a empezar y volverá a ganar de nuevo".

El extenista italiano continuó ofreciendo su punto de vista: "A día de hoy, todavía sigo creyendo que Sinner es el mejor del mundo jugando bajo presión, pero es cierto que en esta final no logró sostenerlo de la mejor manera".

Finalmente, Filippo Volandri destacó el nivel de Alcaraz y su crecimiento durante un campeonato que ganó merecidamente. Aunque mantiene la confianza en que Sinner renacerá: "Desde el inicio del torneo habíamos notado las mejoras y el estado de gracia de Alcaraz, centrándonos sobre todo en su servicio y su condición física.

"Sinner percibió dentro de la pista que su rival era más poderoso que él, que incluso sacaba mejor que él, todo eso le fue restando confianza. El español fue mejor, nada que decir ahí, pero sé que Sinner volverá para darle la vuelta a la situación", asegura el italiano.