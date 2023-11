Finalizada la temporada en el mundo del tenis, toca hacer balance, alzar la vista atrás y analizar qué se debe de mejorar de cara a un 2024 más que prometedor para Carlos Alcaraz.

El murciano se despide de un 2023 marcado por su segundo Grand Slam, Wimbledon, con una derrota ante Novak Djokovic en las semifinales de las ATP Finals.

Carlitos empezó fuerte, pero al igual que el transcurso del año, fue bajando su nivel ante la superioridad del serbio.

Tras el partido, el joven tenista español explicó qué lección se llevaba de la derrota y qué había aprendido del juego de 'Nole'.

"De aprendizaje me llevo muchas cosas. Me he dado cuenta en lo que tengo que mejorar. Es muy importante. Salgo con una sensación mala, dolido, pero a la vez, centrado en lo que tengo que mejorar", señaló.

"Me ha pasado por encima en muchos aspectos. Encaro la pretemporada con entrenar y preparar el Open de Australia de la mejor manera posible", añadió.

"Hablaré con Juanki y veré el partido de nuevo para ver qué no he hecho bien y qué tengo que mejorar para ganar a Djokovic", zanjó.

Resta un mes y medio para que arranque la temporada 2024 con el Open de Australia, donde posiblemente reaparezca Rafa Nadal, y ahora es momento de aprender de los errores para volver más fuerte. Y Alcaraz lo sabe.