Novak Djokovic sigue sediento de récords. Tras vencer a Carlos Alcaraz por 6-3 y 6-2, solo Jannik Sinner se interpone entre él y el récord de ser el tenista con más Copas de Maestros de la historia, honor que comparte ahora mismo con Roger Federer, ambos con seis.

Para ello, tuvo que batir en un intenso duelo a Alcaraz, en el que aseguró que desplegó su mejor tenis de la temporada: "Ha sido uno de mis mejores partidos del año contra mi gran rival esta temporada. Hemos tenido partidos épicos. Los tres que habíamos jugado este año habían sido maratones. Todo el mundo, y creo que nosotros también, esperábamos que la noche iba a ser larga".

"El partido cambió a partir del 'break' en el 4-3. Desde entonces le metí mucha presión desde el resto. Ha sido, sin duda, el mejor partido de la semana para mí, y ha legado en el mejor momento porque en la fase de grupos no estuve del todo bien", explicó.

Pese a vencerle, el serbio no tuvo problema en volver a elogiar al murciano: "Carlos es uno de los tenistas más completos a los que nunca me enfrenté. Es increíble que a su edad haya tenido dos años tan regulares. No es casualidad que sea el número uno más joven de la historia. Estoy seguro que tendrá una carrera llena de éxitos. Me hace sacar lo mejor de mí. Sé que tengo que prepararme como si tuviera delante a Nadal o Federer si quiero ganar el partido".

Ahora, Djokovic tiene ante él la historia, pero primero tendrá que batir a un Sinner en racha y que juega en casa: "Jannik ha sido, de momento, el mejor en este torneo como lo demuestra que llega invicto a la final. Tengo claro que la gente irá con él, estamos en Italia. Él juega por su primer Masters y yo por el séptimo. Ya estuve en esta situación en el pasado. Sé lo que me espera".