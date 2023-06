El representante de jugadores como Tyreek Hill (Miami Dolphins) ha sido protagonista de la última polémica que ha inundado las redes sociales. Drew Rosenhaus ha protagonizado un vídeo en el que se le ve 'jugando' con un tiburón que agoniza por su vida.

Un vídeo que, por si fuera poco, lo publicó el propio agente mientras pasaba un día de pesca junto a su cliente. La publicación se hizo viral en apenas unas horas y las críticas no tardaron en llegar.

El propio Drew ha salido a dar explicaciones tras lo ocurrido: "Fuimos a pescar y decidí acercarme al tiburón". Un tiburón que, como claramente se aprecia en el vídeo, se encontraba moribundo en el agua luchando por su vida.

Además, en el propio vídeo también se puede apreciar la voz de Tyreek Hill, a quien perfectamente se le escucha decir "diablo, no" cuando su representante le propone lanzarse al agua con él.

#NFL Super Agent Drew Rosenhaus was wrestling a shark while on a fishing trip with #Dolphins star Tyreek Hill

One of the fishermen asked Hill if he wanted to join Drew and the shark in the water… and Tyreek's answer was priceless, via @TMZ:

“Hell nah!” the wide receiver… pic.twitter.com/vO74U2eCmf