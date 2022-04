Tiger Woods ya está de vuelta en Augusta. El exnúmero uno del mundo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó su viaje a la ciudad georgiana, donde se celebra el primer Grand Slam de la temporada del 7 al 10 de abril.

"Viajaré a Augusta para seguir con mi preparación y practicar. Decidiré si competir en el momento de jugar", apuntó. El quince veces ganador de un 'major' señaló que durante esta misma semana decidirá si finalmente participa de nuevo en un torneo oficial.

En su regreso, Woods estuvo alrededor de veinte 20 minutos en el campo de prácticas, golpeando 33 pelotas, siete con su driver. Después completó nueve hoyos, tal y como informan desde el medio 'USA Today'.

"Se parecía al Tiger que vimos antes del accidente, por la forma en que se veía el swing y la velocidad", destacó Billy Horschel, que estuvo presente junto a la leyenda del golf durante su entrenamiento.

Just some lite practice today to get @TheMasters week started. Saw a familiar face on the range today also. Great to see the 🐐 pic.twitter.com/hgBj0NGGrg