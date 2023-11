Sean Strickland, campeón de peso medio de la UFC, se ha convertido en uno de los personajes deportivos más hablados del momento. Y es que el luchador ha capturado, a punta de pistola, a un hombre que escapaba de las autoridades.

Según informan fuentes cercanas el hombre huía después de, supuestamente, estar involucrado en un incidente de violencia doméstica. Al menos así se puede ver en un vídeo que circula por redes sociales y, a su vez, así lo ha descrito el propio luchador.

"El tipo estaba borracho pisoteando a una chica y un guardia de seguridad lo vio, saltó a su coche y se fue. La seguridad lo siguió, chocó contra una acera, destrozó completamente su llanta, condujo sobre la llanta por un tiempo y luego saltó y trató de esconderse en mi casa. Inicialmente pensé que estaba robando mi coche", explica Sean.

El luchador de 32 años, que se convirtió en campeón de UFC tras derrotar a Israel Adesanya, se ha encargado de publicar dicho vídeo para explicar el porqué de su actuación, ya que pensaba que, en una primera instancia, quería robarle su coche.

NEW: UFC champion Sean Strickland held a man at gunpoint outside of his home after the man allegedly assaulted a woman.

Strickland originally thought the man was trying to steal his car but later found out that he was driving drunk after he allegedly assaulted a girl.… pic.twitter.com/MvaCXm9X7y