La imagen del dolor: Patrick Mahomes se rompe la rodilla y dice adiós a la temporada

La imagen del dolor: Patrick Mahomes se rompe la rodilla izquierda y dice a dios a la temporada

El quarterback de los Kansas City Chiefs se retiró, acompañado de miembros del equipo médicos, del campo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Patrick Mahomes dice adiós a la temporada por partida doble. El quarterback de los Kansas City Chiefs tuvo que retirarse del campo de juego tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le impidió terminar el partido divisional contra Los Angeles Chargers (16-13).

El doble MVP y tres veces campeón de la Super Bowl (LIV, LVII, LVIII) acabó retirándose del terreno de juego acompañado de varios miembros del equipo médico de los Chiefs hacia los vestuarios del Arrowhead Stadium para ser evaluado y tratado de forma inmediata.

"Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", confirman los Chiefs mediante un comunicado en sus redes sociales.

Esta lesión impedirá a Mahomes terminar la temporada a falta de tres semanas para que comiencen los playoffs, a los cuales los Chiefs no acudirán por primera vez desde 2015, tras perder ante los Chargers y registrar un récord anual negativo (6-8).

"No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca", declaró Mahomes en su cuenta de X.

Los Chiefs, de capa caída

La dinastía de los Kansas City Chiefs da por terminado su reinado de forma total. Tras perder la Super Bowl LIX contra los Philadelphia Eagles (40-22), el equipo liderado por Mahomes comenzó el año con mal pie, acumulando varias derrotas con un rendimiento lejano a lo que han demostrado durante años.

Con la derrota consumada ante su rival divisional, Mahomes y compañía dicen adiós a la temporada de NFL al quedarse fuera de puestos de playoffs con un récord negativo que no registraban desde 2012 con un 2-14.