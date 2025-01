Muere un exjugador de fútbol americano en el atentado de Nueva Orleans

Entre los al menos 15 muertos que se cobró el atentado de Nueva Orleans, además de otros 30 heridos, está Tiger Bech.

El norteamericano, jugador del equipo de fútbol americano de la Univeridad de Princeton en la NCAA de 2017 a 2019, falleció a los 28 años de edad.

Bech actualmente era corredor de bolsa en Nueva York y estaba en Nueva Orleans de vacaciones.

El exjugador iba paseando por la calle Bourbon Street cuando Shamsud-Din Jabbar le atropelló con una furgoneta antes de bajarse de esta y comenzar a disparar.

El FBI ha confirmado que se trata de "un acto terrorista" después de encontrar una bandera negra del Estado Islámico (ISIS), "explosivos improvisados", una pistola y un rifle semiautomático AR en el interior del vehículo alquilado por Jabbar.

Princeton Football mourns the loss of Tiger Bech ‘21.

Our thoughts and prayers go out to his family and to all of the victims of the Bourbon Street attack. https://t.co/aLWMyd57lLpic.twitter.com/nUjzXUO3yT