Ilia Topuria, sobre su próxima pelea: ¿Cuándo será?, ¿contra quién?, ¿en el Bernabéu?

¿Cuándo vuelve a pelear Ilia Topuria? Esta es la pregunta que se hacen todos los aficionados de la UFC después de que el hispano-georgiano se haya coronado este año campeón del mundo de Peso Pluma de la UFC ante Alexander Volkanovski y haya defendido título contra Max Holloway.

El peleador ha sido el sexto invitado a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y, cómo no, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le ha preguntado por ello.

En primer lugar, si el Bernabéu es una posibilidad real: "Es complicado, entiendo a la UFC porque no les gustan los estadios porque quieren cuidar la experiencia de los aficionados, y si pones a la gente en las gradas arribas los peleadores se ven como hormigas".

"Les trato de explicar que el Bernabéu es un estadio diferente y que está preparado para ese tipo de eventos", ha añadido Topuria, mencionado el marcador 360 del estadio.

Sobre su rival, ha descartado a McGregor tras su condena por violación: "Me apetecía, pero ya no me apetece. Está atravesando problemas familiares bastante graves y ahora mismo no tengo ganas de compartir el octógono con alguien así. Lo descarto".

Sin embargo, sí tiene un favorito: "Makhachev, él sí. A él ya lo vimos perder, a mi no".

De hecho, a Volkanovski también lo descarta: "Tengo un problema y estoy por tomar algunas decisiones. No sé lo que va a pasar. Me interesa más hacer una pelea con Makachev".

"Tengo que conquistar algo que me motive. Hacer una revancha, ¿para qué? Ya te gané. Necesito pelear por algo que me haga dejar un legado sólido", ha añadido.

¿Cuándo será la pelea? Topuria confía que en la primera mitad de 2025: "Abril o mayo. Me apetece estar activo, pero el recorte de peso es fastidioso".