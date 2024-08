Belén Toimil ha demostrado el lado humano que tienen los deportistas. Que antes del atleta está la persona. Ha sido después del lanzamiento de peso, donde la española quedó eliminada en París 2024 y tras el que no pudo contener las lágrimas en sus palabras en RTVE.

"¿Por qué me hacéis llorar? Es que vaya preguntas... Me cago en la puta. El primero lanzamiento, estuve calentando y estaba en 18. Tampoco sobrada pero me encontraba bien", empieza.

Y sigue: "El primero fue nulo. Bueno, quedan dos más. El siguiente no me salió bien. Se quedó corto. En el tercero tenía que salir. Estoy hasta los cojones de que no salga. Se pasó con tan poco... Es para pegarme un tiro".

"Qué voy a hacer. Ya está. Ya pasó. Las clasificaciones son una mierda. Hay gente muy buena que se queda fuera, y gente que hace marca y se mete. Esto es como Los Juegos del Hambre", afirma Toimil.

Estaba muy afectada la atleta: "Fue un mes largo. Duro. Pensé que con la activación de competición podía enchufar marcas que sé que puedo hacer. Es lo que tiene estar aquí, que hay que estar aquí. Pues nada, ahora a Los Ángeles... que iré con tacatá".

"Doy las gracias a todo el mundo por los mensajes. He sentido el apoyo... y siento no haber respondido pero estaba a lo mío", concluye Toimil.