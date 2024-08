Hace 24 años que un español no pelea por una medalla de oro en boxeo. Desde Sidney, desde Rafa Lozano. Desde el que a día de hoy es entrenador de quien ha recogido su testigo. Ayoub Ghadfa, en un combate espectacular ante el francés Djamili Aboudou, ganó por unanimidad para pelear por ser campeón olímpico en Francia 2024.

En París, donde tuvo a toda la grada de Roland Garros en contra en un duelo que controló desde el comienzo. Ganando, con solvencia, los dos primeros asaltos. Sin dar opción al francés. Golpeando. Peleando con los pies. Con sus movimientos. Deslizándose sobre el ring y conectando buenos golpes.

Estaba todo prácticamente hecho en el tercer asalto... pero hubo un susto. Porque el francés golpeó en la cara a Ghadfa y le tiró al suelo.

"El golpe me llegó..."

Fue cuando llegó el momento viral. El momentazo del boxeador español que ha copado las redes sociales por cómo se levantó para proseguir con la pelea. Y es que, recordemos que es un peso super pesado, se impulsó sin usar las manos para volver a ponerse en pie.

El púgil español, tras el combate, explicó cómo lo hizo y por qué reaccionó así: "El golpe me llegó... pero no me desestabilizó".

"Me levanté así para que todos supieran que no estaba mal. Que estaba bien", insiste.

Jalolov, rival en la final

Vaya si estaba bien. En cuanto el combate se retomó volvió a la acción ante un francés que no sabía ni por dónde le llegaban los golpes.

Al final, por unanimidad, victoria de Ayoub Ghadfa, que se mediría en la final al peligrosísimo uzbkeo Jalolov, gran favorito al oro.