Justin Thomas ya está viendo cómo su grave insulto homófobo en el hoyo 4 del Sentry Tournament of Champions le pasa factura. De momento, se la está pasando a nivel monetario, después de haber perdido a un gran patrocinador tras decir 'faggot' después de fallar un 'putt' fácil.

'Faggot', en castellano, viene a decir "mari***', y fue lo que dijo el golfista estadounidense, actual número 3 del mundo.

Después de eso, una conocida marca de ropa, que patrocina a Thomas desde que se hizo profesional en 2013, le ha retirado el patrocinador.

"Estamos decepcionados por el lenguaje reciente del señor Thomas. Es totalmente inconsistente con nuestros valores", dice la firma.

De poco han servido las disculpas de Thomas: "Reconocemos que se ha disculpado, y es un embajador pagado por nuestra marca, pero sus acciones entran en conflicto con la cultura inclusiva que defendemos".

Thomas se percató rápidamente de su error y pidió perdón: "Me disculpo. Soy un hombre adulto y no hay razón para que diga algo así. No es el tipo de persona que soy, y estoy muy avergonzado".

El PGA ha tildado su comentario de "inaceptable", por lo que se espera una buena sanción para Thomas.

El estadounidense es uno de los jugadores más queridos del PGA Tour y siempre se ha mostrado muy cariñoso con la afición. Habrá que ver si entre eso y sus disculpas se rebaja, o no, la sanción que a buen seguro va a recibir.