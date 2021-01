Justin Thomas se expone a una dura sanción en el mundo del golf. El jugador, de los mejores del PGA Tour, lanzó al viento un grave insulto homófobo después de fallar un 'putt' de metro y medio en el cuarto hoy del Torneo de Campeones.

El estadounidense, después de su error, exclamó "faggot", término que, traducido al castellano, viene a ser 'mari***'.

Sabedor de lo que acababa de decir, cuando terminó la ronda del torneo en el que defiende trono, pidió disculpas.

"No hay excusas. Soy adulto y no hay motivo para decir algo así. Estoy muy avergonzado", dijo.

Thomas siguió pidiendo perdón: "No soy ese tipo de persona, aunque me salió así y tengo que reconocerlo. Lo siento por los que se han sentido ofendidos. Lo que hice está mal y no tengo palabras. No tengo más que decir".

El PGA ha tildado su comentario de "inaceptable", por lo que se espera una buena sanción para Thomas.

El estadounidense es uno de los jugadores más queridos del PGA Tour y siempre se ha mostrado muy cariñoso con la afición. Habrá que ver si entre eso y sus disculpas se rebaja, o no, la sanción que a buen seguro va a recibir.