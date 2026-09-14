Nunca se había visto nada igual: Zverev gana el US Open... sin darse cuenta

El alemán pensaba que iba "5-1 en lugar de 6-2" en la cuarta y definitiva manga ante Ben Shelton.

Tras 3 horas y 33 minutos, Alexander Zverev doblegó a Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 para levantar su segundo Grand Slam y coronarse como nuevo 'rey' de Nueva York.

Y lo hizo como nunca antes lo había hecho alguien: sin darse cuenta. Finalizado el juego definitivo, mandó la pelota al otro campo y se posicionó para restar.

Mientras tanto, el público de la Arthur Ashe estallaba en júbilo y tras unos segundos, Zverev se puso a celebrarlo y salió corriendo hacia la red para saludar a su rival.

En rueda de prensa, el alemán explicó lo sucedido: "Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2".

"En ese momento estaba totalmente metido en el partido. No escuchaba nada de ruido. Estaba como en una especie de túnel en el que no oía absolutamente nada. Además, cuando el público hace tanto ruido es imposible escuchar a la juez de silla. No la oí decir 'juego, set y partido'", señaló.

"Sabía que le había hecho dos 'breaks', pero pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2, lo que, en cierto modo, me ayudó porque no me puse realmente nervioso al sacar para cerrar el partido. Simplemente me equivoqué al contar el marcador", zanjó.