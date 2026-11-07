Escalofriante caída de Bagnaia que provocó la bandera roja en Qatar

El turinés silenció todo el circuito de Lusail después de salir despedido de su moto varios metros. Todo después de un toque con Aldeguer en una curva. La caída fue terrible aunque 'Pecco' salió consciente del circuito.

Es probable que 'Pecco' Bagnaia no vuelva a competir en lo que queda de temporada. El turinés ha sufrido una caída terrible en el comienzo de la 'sprint' que le ha obligado a salir del circuito en camilla. Dirección de Carrera ha decretado la bandera roja y, en consecuencia, la resalida.

MotoGP ya ha comunicado el alcance de las duras lesiones que ha sufrido Bagnaia tras esa caída: "Bagnaia ha sido salido del GP de Qatar con fracturas en su pie derecho.El italiano irá al Hospital de Doha para determinar si las fracturas requieren cirugía".

La secuencia es estremecedora. Bagnaia intenta hacer la curva y Aldeguer le toca por detrás desequilibrándole. La moto despide a 'Pecco' que vuela varios metros aterrizando con violencia sobre el asfalto.

Todo en una 'sprint' en la que también ha habido polémica. Márquez se ha llevado la victoria pero tanto Marco Bezzecchi como Aprilia han terminado tremendamente enfadados debido a un toque que han tenido el español y el italiano.

El incidente ha terminado con Bezzecchi en el suelo y con Marc liderando la carrera. Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha dejado gestos de mucho 'cabreo' después de ver la confirmación de que la competición decidía no sancionar a Marc.

El ilderdense, por su parte, tendrá la oportunidad de coronarse por décima vez como campeón del mundo este domingo. Eso sí, deberá ganar la carrera y que Jorge Martín no puntúe, un supuesto bastante complicado teniendo en cuenta que el madrileño ha sido tercero en la 'sprint'.

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