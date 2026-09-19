Interior pide a la RFEF cancelar el amistoso de la selección sub-20 en Ceuta contra México

El Gobierno ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que cancele el encuentro entre la sub-20 y México en Ceuta. La razón, por seguridad.

El Ministerio del Interior ha solicitado que se cancele el partido amistoso de la selección española sub-20 de fútbol contra la de México previsto para el 30 de septiembre en Ceuta, por la "presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo", según informa el diario 'El Mundo' y pudo confirmar EFE en fuentes de la Real Federación Española de ese deporte (RFEF).

A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF, a la que ha tenido acceso en exclusiva 'El Mundo', Interior exige la inmediata cancelación del encuentro al afirmar que no está en condiciones de garantizar la seguridad del encuentro.

Según Interior, "es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente". El partido, que fue programado por la RFEF como muestra de apoyo a los ceutíes, no figura en la agenda de encuentros publicada en la web de dicho organismo

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