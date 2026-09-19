Acosta explica su terrible caída en la 'sprint' cuando lideraba: "Una caída importante..."

El murciano se fue al suelo cuando iba primero con bastante diferencia sobre Martín, que estaba segundo. Pedro ha explicado qué ha pasado para perder el triunfo de manera tan clara.

Pedro Acosta ha demostrado a lo largo de lo que va del fin de semana que es el piloto más rápido que hay sobre el Red Bull Ring. Así lo ha ratificado en la 'sprint' donde, saliendo tercero, ya había conseguido el primer puesto en la primera vuelta.,

Acosta ha hecho una carrera muy sólida dejando atrás a Jorge Martín y Marc Márquez. Sin embargo, el murciano ha cometido un error que le ha dejado fuera de cualquier posibilidad ya no de podio o de victoria sino de incluso puntuar.

A falta de tres vueltas para el final, Pedro se ha ido al suelo en una curva después de entrar muy 'pasado'. El de KTM ha frenado muy tarde y cuando ha querido darse cuenta ya había rebasado la trazada del Red Bull Ring.

Pedro ha reconocido en declaraciones para 'Dazn' que ha sido culpa suya y, además, ha explicado el motivo de ese despiste que le ha terminado costando la victoria: "¿La caída? Una cagada importante por mi parte".

"Me he puesto a mirar todas las alertas de gasolina en el dash, he perdido por completo mi referencia y ha sido el lío que todo el mundo ha visto", concluía el campeón del mundo de Moto2 tras la 'sprint'. A pesar del error, sigue siendo uno de los grandes favoritos para la carrera del domingo.