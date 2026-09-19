El Real Madrid se venga de Olympiacos y conquista la Supercopa de la Euroliga

Los blancos se impusieron a los griegos en un gran final de partido. Se toman la revancha de la final de la Euroliga de hace unos meses.

El Real Madrid ha servido la venganza en un plato bien frío. El club blanco suma su primer título de la temporada después de haber derrotado a Olympiacos en la final de la SuperCopa de la Euroliga. El resultado final ha sido de

El equipo de Pedro Martínez comenzó imponiendo mucho su juego y consiguió irse al final del primer cuarto con nueve puntos de ventaja. Sin embargo, Olympiacos reaccionó. En el segundo y el tercer cuarto los griegos apretaron más pero fue entonces cuando el Madrid mostró una solidez tremenda.

Todo hasta el punto de llegar a estar diez arriba al inicio del último y definitivo cuarto. Los blancos supieron mantener la renta y, comandados por unos grandes Mikael Jantunen y Luwawu-Cabarrot, evitaron un sufirmiento que se trasladó solo al último minuto.

Fournier fue el verdugo del Madrid en ese tramo con las transformación de varios triples que dieron esperazna a los griegos. A falta de 50 segundos, el marcador situaba solo dos puntos por encima a los blancos (89-91) y hacía aparecer la posibilidad de una prórroga.

El Madrid supo aguantar y terminó certificando el primer título de la temporada bajo los mandos de Pedro Martínez. Todo en un ejercicio de revancha y esfuerzo ante un siempre competitivo Olympiacos.

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