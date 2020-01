Día triste para el paddock de MotoGP. Gary McLaren, exmiembro de Suzuki que pertenecía a la IRTA, ha muerto en Nochevieja después de que le explotara un petardo mientras celebraba el fin de año junto a su pareja en Tailandia.

Ambos se encontraban en la ciudad costera de Pattaya cuando el artefacto hizo explosión. A pesar de los intentos de los servicios médicos por reanimarle no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía está tratando de reconstruir el incidente. Al parecer, Mclaren trató de encender un petardo en forma de tubo y, tras un intento fallido, en el segundo el artefacto le estalló en su cara.

"Cerca de la medianoche, el señor McLaren ha tratado de encender un artefacto pirotécnico de gran tamaño que, de repente, le ha estallado en la cara", dijo el jefe de la Policía local.

McLaren trabajó durante once años en Suzuki, como ingeniero de adquisición de datos antes de irse a la IRTA.

We are very shocked and sad to learn of the death of Gary McLaren. Gary worked as a Data Acquisition Engineer at Suzuki for 11 years, and remained a good friend to us all while he continued working in the paddock for IRTA. Our thoughts with his loved ones, we’ll really miss him! pic.twitter.com/q7fk7fJpeG