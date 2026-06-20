Todo un poema: la cara de Marc Márquez en el 'box' de Ducati tras la clasificación en Brno

El piloto catalán no cumplió con las expectativas en la clasificación del GP de la República Checa, lo que le decepcionó tal y como grabaron las cámaras presentes en el 'box' de Ducati en Brno.

Está siendo una temporada de altibajos para Marc Márquez. Después del histórico título que logró el año pasado con Ducati, el catalán no está logrando una regularidad este 2026. Tras una caída en Le Mans que le obligó a pasar por quirófano y un posterior GP de Hungría donde se hizo con la victoria, el piloto ha vuelto a generar dudas en la 'qualy' de Brno.

Marc fue quinto, dos puestos por detrás de su compañero Pecco Bagnaia. Ai Ogura fue el gran vencedor de la mañana del sábado, con una 'pole' en Q2, seguido de Fabio Di Giannantonio y también de un Marco Bezzecchi que finalizó cuarto. Márquez no acabó contento y su cara reflejaba la decepción del piloto tras la prueba en el 'box' de Ducati.

Con la mirada perdida y totalmente en silencio se encontraba el nueve veces campeón mundial, sentado junto al resto de miembros del equipo de Borgo Panigale. Todo tras una Q2 en la que al piloto le faltó ritmo y los aún presentes problemas físicos podrían ser el motivo: "La carga sobre el brazo derecho es mucho mayor que en Balaton".

Tras los libres del viernes, Marc ya avisó de que había forzado de más en Brno y aseguraba que "de poder volver atrás", no habría "gastado tanta energía". Así están las cosas para Márquez, a expensas de la carrera larga del domingo, donde el catalán saldrá quinto y buscará seguir aumentando sus opciones de acercarse a la pelea por el título.

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