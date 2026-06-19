Bezzecchi resta importancia al accidente con Jorge Martín en Hungría: "No lo hizo a propósito"

El piloto italiano y actual compañero de Martín ha querido zanjar la polémica en torno al incidente de Balaton Park, donde ambos tuvieron que abandonar la carrera.

El accidente del GP de Hungría provocado por Jorge Martín aún sigue siendo tema de controversia en el paddock de MotoGP. El piloto español causó que varios corredores tuviesen que retirarse de la carrera, él incluido, en la primera curva de la primera vuelta en Balaton Park.

Martín fue el primer señalado por causar el incidente. Pero más allá del resultado de la carrera para los que abandonaron, la principal consecuencia para el madrileño han sido las críticas de su propio equipo. En concreto, desde Aprilia le han señalado por no actuar como un campeón del mundo.

"No fue un error que cometiera en un duelo con otro piloto de Aprilia; estamos en una situación muy diferente. Fue un error que cometió solo, créanme. No creo que podamos llamarlo un error contra otro piloto de Aprilia. Creo que Jorge cometió un error impropio de un campeón del mundo", comentó Massimo Rivola, jefe de los de Noale, criticando a su piloto.

A pesar de los comentarios de Rivola, Marco Bezzecchi, compañero de Martín y afectado por el accidente, ha restado importancia a la acción de Jorge, señalando que "no lo hizo a propósito". "Jorge y yo hemos hablado", ha añadido el italiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Qué quieres que te diga, al final está claro que no me gustó cómo salieron las cosas. No estoy contento, pero son este tipo de errores que no se deberían hacer nunca, pero pasan. Y nos han pasado a todos, a mí incluido. El pasado ya pasó. Pasamos página y pensemos en Brno", ha añadido Bezzecchi, sentenciando la polémica.

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