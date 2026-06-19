Pecco Bagnaia carga contra MotoGP por las nuevas propuestas: "Estamos dando pasos atrás"

La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

El piloto italiano se ha mostrado disconforme con los planes que ha presentado la categoría reina para implementar en el futuro de la competición.

MotoGP, al igual que la Fórmula 1 y otros deportes, continúa evolucionando constantemente con el fin de proporcionar la mejor calidad a sus aficionados. De cara a 2027, la categoría reina pretende implementar cambios en cuanto a las motos, pero no terminan de convencer.

Pecco Bagnaia ha sido el último piloto en mostrar públicamente su opinión acerca de las propuestas que se han planteado para el futuro de la competición. "No estoy de acuerdo con ninguna de las nuevas propuestas", comenta el turinés, rechazando los cambios.

En declaraciones recogidas por 'Motosan', el piloto italiano se ha mostrado crítico con las modificaciones planteadas por MotoGP desde el Circuito de Brno. "Empezar con motos más pequeñas es raro. Tener una sola moto es extraño, porque si te caes en clasificación, tienes que usar la moto de reserva en carrera sin ni siquiera haber dado una vuelta", añade Pecco.

A su vez, ha criticado la posible reducción de personal en el paddock, recalcando su fortuna al no ser "quien toma las decisiones". "Hay menos gente en el box, es raro, no lo entiendo, pero es lo que hay. Estamos dando pasos atrás respecto a lo que es MotoGP hoy", concluye Bagnaia.

En sí, el piloto de Ducati no termina de comprender los cambios que se pretenden aplicar en la competición, debido a que restan facilidades a los pilotos y trabajadores.

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