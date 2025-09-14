Sánchez aprovecha su acto en Málaga para criticar a la "derecha faltona": "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal"

¿Qué ha dicho? El líder del Ejecutivo ha afirmado que "PP y Vox son lo mismo, tras lo que ha criticado a la "derecha faltona" que "lo único que hace es insultar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico con el Partido Popular durante un acto del PSOE-A en Málaga. En lo referente al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "se ha convertido en una mala copia de Abascal", tras lo que ha afirmado que "la derecha de PP y Vox son lo mismo".

"De hecho, tengo muy claro que si el PP necesita a Vox después de las elecciones andaluzas, ahí estará para echar una mano Abascal a Feijóo, o Vox a Moreno Bonilla", ha subrayado, a lo que ha añadido: "Y si no, que se lo pregunten a Mazón en Valencia, para desgracia y vergüenza de la política en la Comunidad Valenciana".

Para Sánchez, "la oposición lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha, y plantear siempre políticas contrarias a la gente". "Solo insultan, y quieren demoler lo que hemos levantado en estos siete años con muchísimo esfuerzo después de la crisis financiera. No solo practican la mala política, sino también la mala educación, y lo único que hacen es insultar", ha insistido, al tiempo que ha recordado que Alberto Núñez Feijóo dijo que llegaba para ganar al PSOE, pero están "en el insulto".

En lo que se refiere a Andalucía, el secretario general del PSOE ha ensalzado la figura de la ministra de Hacienda y candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, de quien ha destacado que "tiene ganas, compromiso, cercanía y trabajo". En contraposición, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre quien ha dicho que es "displicente y distante y desganado" y "parece una persona muy de derechas",

Destaca el apoyo español a los palestinos

Además, Pedro Sánchez también ha expresado su "admiración" por quienes han mostrado su apoyo al pueblo palestino durante La Vuelta. "Vaya por delante nuestro respeto y reconocimiento absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina", ha expresado el líder del Ejecutivo.

En contraposición, ha criticado que la oposición "no dice nada ante la barbarie en Gaza". "No dice nada; no dice nada ni en economía, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en igualdad, ni en transformación energética, ni, por supuesto, en lo que está sucediendo en Gaza. Tienen menos ideas que educación", ha manifestado el líder socialista.

Para Sánchez, "en este contexto tan complejo en lo internacional, España brilla como ejemplo y orgullo". "Somos ejemplo ante una Comunidad Internacional donde ven cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos; y también orgullo al ver cómo un país tan plural como el nuestro y tan diverso en lo territorial, se pone de acuerdo en una causa tan justa como son los derechos humanos", ha defendido.

Revocará los permisos a 53.000 pisos turísticos ilegales

Por otro lado, el líder socialista ha anunciado que se va a revocar el permiso de piso turístico a 53.000 viviendas para destinarlas al alquiler habitual. Sánchez ha hecho este anuncio en un acto junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, así como candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y en presencia de varios ministros, entre ellos, la de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Previamente, el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda visitaron una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible que se están construyendo en el distrito malagueño Campanillas, cofinanciada por el Gobierno.

En este sentido, el presidente del Gobierno señaló que "después de haber recibido toda la información" sobre viviendas turísticas, detectaron "miles de irregularidades en muchas" de ellas, por lo que han decidido "quitar de ese registro único a 53.000 viviendas, para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes". De esas viviendas, indicó que 6.000 serán para Málaga. "Eso es gobernar para la gente", defendió Sánchez al respecto.