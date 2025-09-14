En territorio Rossi
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de San Marino de motociclismo en Misano
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en San Marino, en el circuito de Misano, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE SAN MARINO!!
Victoria y redención de Marc Márquez en territorio Valentino Rossi. Sobre todo después de lo sucedido en la 'sprint' donde parte de la grada celebró su caída. Si Marc sale de Motegi con 185 puntos de distancia con respecto a Álex, será campeón. El propio Álex ha sido tercero en Misano, por detrás de un muy buen Bezzecchi. En Moto2 ha ganado Vietti y en Moto3 el triunfo ha sido para Rueda. El de KTM lidera el Mundial y Manu González hace lo propio en la segunda categoría del motociclismo. Próxima parada, el Gran Premio de Japón, dentro de dos semanas. ¡¡Hasta entonces!!
CONVERSACIÓN ENTRE ANTONELLI Y MARC
Curiosa imagen la que han dejado los dos hablando tras la carrera. Fórmula 1 y MotoGP, unidos. Cabe recordar que Lando Norris también ha estado presente en este GP de San Marino.
HABLA MARC MÁRQUEZ
"El error de ayer me dio mucha concentración, energía y potencia extra. Marco ha cometido un error en la curva ocho. En algunas curvas me costaba pero me he recuperado. Para Ducati es muy importante ganar en Mugello y aquí, así que muy contento".
HABLA MARCO BEZZECCHI
"Esta ha sido la mejor carrera de mi vida. Lo he dado, estoy destroza. Muchas gracias a mis fans. Gracias a Aprilia y a la academia de Valentino Rossi".
HABLA ÁLEX MÁRQUEZ
"La tercera posición era lo máximo. Marco y Marc tenían algo más. Este circuito no se adapta del todo a mi estilo. Seguiremos así".
NUEVO PODÍO PARA ÁLEX
Gran carrera del de Gresini aunque no ha podido seguir el ritmo de Bezzecchi y Marc al final.
LAS CUENTAS DE MÁRQUEZ PARA SER CAMPEÓN
El de Cervera tiene que salir del GP de Japón sacándole 185 puntos a Álex, es decir, tres más de los que le saca ahora. Eso sí, no podrá ser campeón el sábado.
¡NUEVO RÉCORD DE MARC!
Ya tiene 512 puntos, la mayor cantidad que se haya visto en la historia de una temporada en MotoGP.
¡MARC MÁRQUEZ GANA EL GP DE SAN MARINO!
Se corona en Misano y se toma la venganza con Rossi y los aficionados que se alegraron de su caída en la 'sprint'.
¡¡ÚLITMA VUELTA!!
Medio segundo entre Marc y Bezzecchi. Lo tiene en su mano Márquez.
¡VUELTA RÁPIDA PARA BEZZECCHI!
Recorta distancia Marco sobre Márquez. Vaya tres últimas vueltas que nos esperan.
¡VUELTA RÁPIDA PARA MÁRQUEZ!
Abre distancia Marc sobre Marco. Le saca alrededor de medio segundo.
¡¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL!!
Resiste Marc las acometidas de Bezzecchi. No se despega el italiano.
¡¡APRIETA ÁLEX!!
Le ha recortado tres décimas el de Gresini a Bezzecchi y Marc.
¡¡DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL!!
Bezzecchi sigue de cerca a Marc pero no no consigue alcanzarle de momento. Por cierto, Márquez tiene un aviso por límites de pista.
ADELANTAMIENTO DE MORBIDELLI A QUARTARARO
Se pone cuarto el italobrasileño.
BASTINANINI AL SUELO
Parece que podrá volver a la pista.
¡¡MÁRQUEZ PRIMERO!!
Se va largo Bezzecchi, Marc lo aprovecha y se pone primero.
¡BEZZECCHI TIENE LA MOTO DAÑADA!
Tiene daños en el perfil delantero izquierdo. No parece ser nada destacable pero podría quitarle velocidad.
¡¡AL SUELO BAGNAIA!!
Cuando iba octavo. Gran premio para olvidar del turinés.
TREMDENDO ENFADO DE PEDRO
Deja la moto aparcada, le hace una 'peineta' y le da un puñetazo a la protecciones. Salvaje 'cabreo' del murciano.
¡¡SE PARA LA MOTO DE ACOSTA!!
Cuando iba cuarto. Se le ha roto la cadena.
ACOSTA YA ES CUARTO
Pasa a Quartararo y ya busca a Álex Márquez, que es tercero.
ACCIDENTE DE VIÑALES
Esperemos que no sea nada. Cabe recordar que el de KTM se ha perdido varios grandes premios por un problema en su hombro.
ACOSTA, QUINTO
Tremenda la frenada para adelantar a Morbidelli. Gran adelantamiento del murciano.
SE CAE OGURA
Se termina la carrera para el japonés.
OJO ÁLEX
Se acerca a su hermano Marc y no se despega de la cabeza de carrera.
SANCIÓN A JORGE MARTÍN
Por no haber completa la 'Sighting Lap'. El madrileño deberá completar una doble 'long lap'.
ATACA MARC
Se pega mucho a Bezzecchi el de Cervera. Podría intentar el adelantamiento en cualquier momento.
JOAN MIR Y ZARCO SE HAN IDO AL SUELO
Se despiden de la carrera el mallorquín y el francés. Una pena.
¡COMIENZA EL GRAN PREMIO DE SAN MARINO!
Marc calca su salida en la 'sprint' y se pone segundo. Bezzecchi mantiene el liderato y Álex es tercero.
¡¡PILOTOS PREPARADOS!!
Queda nada para que comience el Gran Premio de San Marino.
¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO EMPIECE!!
Márquez acaba de cambiar su neumático trasero. Pasa de salir con el blando a salir con el medio. Bezzecchi ha hecho lo mismo.
PARRILLA DE SALIDA DE MOTOGP
Marco Bezzecchi storms to pole on home turf ahead of @alexmarquez73 and Quartararo 💥@marcmarquez93 settles for 4th on the grid #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Q91bj2eO5d— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025
¡¡SUENA EL HIMNO DE SAN MARINO!!
Diez minutos para que comience la carrera.
¡¡SE HA PARADO LA APRILIA DE JORGE MARTÍN!!
Durante la 'Sighting Lap', de camino a la parrilla de salida. El campeón del mundo tendrá que cambiar de moto, como no podría ser de otra manera.
ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL DE MOTO3
🆙 @ruedajr99 is now 78 points clear of @Angelpiqueras18 in the #Moto3 standings#SanMarinoGPpic.twitter.com/4g9f9DrGo4— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025
EN MOTO3, VICTORIA PARA RUEDA
🔥 @ruedajr99 pips Quiles to victory on the last lap in an instant #Moto3 classic at Misano!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/8LZzK9sU5h— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025
ASÍ QUEDA EL MUNDIAL DE MOTO2: MANU GONZÁLEZ SIGUE LÍDER
👀 @18ManuGonzalez still in control of the #Moto2 Championship with Moreira and Canet tied on points #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/EVyEFJvkkY— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025
RESULTADOS DE MOTO2
Celestino Vietti didn't put a foot wrong and wins the #Moto2 race ahead of Barry Baltus and @daniholgado96 👏#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/imoGVb4qdk— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025
¡¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE SAN MARINO!!!
Bienvenidos a Misano, territorio de Valentino Rossi. El expiloto italiano regresa a su casa como 'Team Principal' con un sector de su afición que ya protagonizó un episodio vergonzoso en la jornada del sábado. Márquez se fue al suelo cuando lideraba la 'sprint' y esto provocó que un sector de la grada se alegrara del incidente del de Cervera. La reacción de Rossi también fue muy llamativa. La victoria fue para Marco Bezzecchi, seguido de Álex Márquez y de Fabio Di Giannantonio. La carrera de este domingo tendrá al de Aprilia partiendo desde la 'pole' acompañado por el propio Álex y por Fabio Quartararo. Marc les seguirá desde la cuarta plaza. En Moto2 la victoria ha sido para Vietti y en Moto3 para Rueda. Os contamos todo lo relacionado con este GP de San Martino. ¡¡Prohibido perdérselo!!