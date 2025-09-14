MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de San Marino de motociclismo en Misano

¡¡HASTA AQUÍ EL GRAN PREMIO DE SAN MARINO!! Victoria y redención de Marc Márquez en territorio Valentino Rossi. Sobre todo después de lo sucedido en la 'sprint' donde parte de la grada celebró su caída. Si Marc sale de Motegi con 185 puntos de distancia con respecto a Álex, será campeón. El propio Álex ha sido tercero en Misano, por detrás de un muy buen Bezzecchi. En Moto2 ha ganado Vietti y en Moto3 el triunfo ha sido para Rueda. El de KTM lidera el Mundial y Manu González hace lo propio en la segunda categoría del motociclismo. Próxima parada, el Gran Premio de Japón, dentro de dos semanas. ¡¡Hasta entonces!! Compartir en X

¡¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE SAN MARINO!!! Bienvenidos a Misano, territorio de Valentino Rossi. El expiloto italiano regresa a su casa como 'Team Principal' con un sector de su afición que ya protagonizó un episodio vergonzoso en la jornada del sábado. Márquez se fue al suelo cuando lideraba la 'sprint' y esto provocó que un sector de la grada se alegrara del incidente del de Cervera. La reacción de Rossi también fue muy llamativa. La victoria fue para Marco Bezzecchi, seguido de Álex Márquez y de Fabio Di Giannantonio. La carrera de este domingo tendrá al de Aprilia partiendo desde la 'pole' acompañado por el propio Álex y por Fabio Quartararo. Marc les seguirá desde la cuarta plaza. En Moto2 la victoria ha sido para Vietti y en Moto3 para Rueda. Os contamos todo lo relacionado con este GP de San Martino. ¡¡Prohibido perdérselo!! Compartir en X

