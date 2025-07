Susto de Marc Márquez en Brno: su Ducati le deja tirado en los Libres 1

Marc Márquez fue de la nada al todo en Brno. Al inicio de la sesión, su Ducati la dejó tirada al catalán y tuvo que ser empujado para poder llegar a la zona de boxes.

Tras volver a reincorporarse a la pista volvió poco después para que siguieran revisándola. A falta de menos de un cuarto de hora para el final de la primera sesión, el de Cervera todavía no habíacompletado una vuelta rápida.

Finalmente, se pudo reincorporar cuando restaban diez minutos para el final y le bastó para liderar. En la última vuelta de la sesión, el seis veces campeón de MotoGP sacó el hacha de guerra. Marcó el mejor tiempo de la sesión con un 1:54:60, endosando seis décimas al mejor registro que tenía Jack Miller.

Justo antes de ese intento, le anularon una vuelta rápida por límites de pista. En el caso de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, acabó tercero con un 1:55:25 a 0.653 del de Cervera.

La primera sesión de libres del GP de la República Checa estuvo marcado también por dos accidentes. El piloto de Aprilia, Marco Bezzecchi, se fue al suelo y Ai Ogura corredor de la moto satélite de la marca de Noale también tuvo un fuerte accidente. Jorge Martín regresó a la pista en decimoséptimo lugar.

