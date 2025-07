La sorprendente confesión de Marc Márquez sobre la vuelta de Jorge Martín: "Es capaz de todo"

Marc Márquez llega a la República Checa pletórico tras su dominante victoria en Alemania. Esta cita, que llevaba fuera del calendario de MotoGP desde 2020, es una prueba de fuego para el de Cervera ya que en su caso no corre desde 2019 donde consiguió la victoria.

La duodécima cita de la temporada 2025 tiene un carácter especial porque marca el regreso de Jorge Martín. El corredor de Ducati ha aseverado que la llegada del madrileño fomentar la competitividad dado que Aprilia ha cosechado buenos resultados con Marco Bezzecchi quien ha conseguido ganar en Silverstone.

"Estoy seguro, aunque no sé si en ésta, porque Jorge es capaz de todo, que en la segunda parte de la temporada hará carreras muy buenas y por qué no pelear por victorias", ha sentenciado el corredor de Cervera en la rueda de prensa previa al fin de semana.

El catalán ha hablado sobre la vuelta del vigente campeón del mundo, bromeando sobre el nivel de forma con el que se ha presentado: "He visto a Jorge. Hemos coincidido en la pista con la bicicleta y ahí está más fuerte que yo. Ha entrenado bien".

El seis veces campeón del mundo de MotoGP ha valorado en la rueda de prensa previa al gran premio sobre el impacto que genera la reincorporación de 'Martinator' a la parrilla: "Ojalá pueda tener ya un regreso normal dentro de la pista".

"Es bueno para el campeonato, para Aprilia y, sobre todo, para él estar en pista", ha zanjado el '93' en declaraciones recogidas por 'AS'.

Nice to see @88jorgemartin's up to form and already battling with @marcmarquez93 💪🚲#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/WwStgd5IK3