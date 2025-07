Un piloto del equipo de Rossi quiere ser compañero de Marc Márquez... olvidándose de Bagnaia

Llegado el ecuador de la temporada de MotoGP y con la clasificación en la mano, no cabe duda de que la temporada de Pecco Bagnaia, viendo la de Marc Márquez, se queda en el aprobado.

El italiano, tercero en la general, está más cerca del cuarto, Fabio Di Giannantonio, que del segundo, Alex Márquez, lo que empieza a inquietar a Ducati.

A pesar de que el bicampeón de MotoGP tenga contrato con el equipo oficial y cuente con el respaldo de los de Borgo Panigale, algunas voces comienzan a apuntar a una hipotética salida de Bagnaia.

Sobre la posibilidad de sustituir a Pecco le preguntó 'As' a 'Diggia', piloto del VR46, y a pesar de que actualmente no se imagina en esa posición, sí dejó alguna perlita.

"Cualquier piloto con ambición quiere ser un piloto oficial. Es el objetivo de cualquiera, porque es distinto trabajar en un equipo de fábrica que con uno privado. Es una experiencia que todos deberíamos tener", arrancí el italiano..

"En este momento, yo tengo un contrato de fábrica con Ducati, con una moto oficial y en un equipo con apoyo de fábrica, y ya me va bien así. No pienso en dar el máximo para ver dónde acabo. Se puede hacer realmente bien donde estamos y no pienso en el futuro", añadió.

Eso sí, dejó claro su deseo de compartir equipo con Marc Márquez, al que Ducati recientemente le pidió que se retirara vestido de rojo.

"Sería precioso compartir box con Marc. Cuando tienes a un campeón así de grande puedes aprender muchísimas cosas, dentro y fuera de la pista. El cómo hace todo, cómo se prepara para la carrera. El ver como consigue ser así de fuerte. Sería realmente una gran experiencia para crecer", zanjó.