Jorge Martín explica su decisión de seguir en Aprilia: "Es posible volver a enamorarse"

A pesar de que desde hace semanas se haya hablado mucho sobre el futuro de Jorge Martín y la posibilidad de que ejecutase una cláusula en su contrato para abandonar Aprilia y fichar por Honda, el de San Sebastián de los Reyes ha confirmado este jueves que seguirá en la fábrica de Noale en 2026.

En una rueda de prensa individual previa al Gran Premio de República Checa en Brno, el vigente campeón del mundo de MotoGP ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión tras el torbellino de rumores que se ha vivido estas últimas semanas.

Antes de volver a la competición tras lesionarse en Qatar, Martín ha sido claro: "Han sido unos meses muy difíciles para mí. Pero estoy feliz de anunciar que continuaré en Aprilia en 2026".

Jorge ha reconocido que tenía varias ofertas sobre la mesa: "Honda era una opción pero no era la única. En las relaciones hay una montaña rusa, te enamoras y después puedes tener algunas peleas, pero si te gusta la persona al final luchas para lograr tus objetivos.

Sin duda hemos tenido una gran pelea con Aprilia, pero es momento de luchar juntos y creo que es posible volver a enamorarse".

"No lamento nada de lo que ha pasado en los últimos meses. He hecho lo que consideraba mejor para mí", ha añadido el expiloto de Pramac, asegurando que no se arrepiente de las decisiones tomadas hasta la fecha.