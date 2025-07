Kyrgios predice cuándo se retirará Djokovic

El australiano, tras una conversación que mantuvo con el serbio en Indian Wells, no le da más de un año en activo al tenista con más Grand Slams de la historia.

Sin jugar desde el pasado mes de marzo y con la incógnita de si llegará al US Open, Nick Kyrgios se mantiene en el foco de la noticia por su ya de sobra conocida excentricidad.

El australiano no se anduvo con medias tintas para cargar contra Rafa Nadal y, además, ha hablado sobre Novak Djokovic y sus planes de futuro.

De hecho, en base a una conversación que ambos mantuvieron durante Indian Wells, el 'aussie' cree que el balcánico se retirará pronto.

"Creo que la carrera de Djokovic terminará pronto. Le pregunté en Indian Wells de este año: '¿Qué más quieres?' En el vestuario le dije: '¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás jugando?' y él me respondió: 'No lo sé'", ha señalado.

"Le pregunté qué pasaba con sus hijos y si quería pasar más tiempo con la familia y me respondió: 'Sí, no sé'. Creo que fue la primera vez que le vi echando de menos a su familia", ha añadido en declaraciones que recoge 'Tennis365'.

Kyrgios no le da más de un año en activo: "Creo que tiene que acabar pronto, no le veo jugando más de un año. No otra vez. No todo el año otra vez. Es muy profesional".

Y es que para el australiano, la familia de Djokovic pesa mucho: "Sólo hablo desde mi experiencia si tuviera una familia como la suya e hijos. Es como Andy Murray, juegas toda tu carrera y luego te retiras y no pasas nada de tiempo en casa, te dedicas directamente a entrenar de nuevo. Si yo fuera su mujer estaría muy enfadada".