La sorprendente revelación de Agassi sobre Sinner y Alcaraz: "Solo un tenista de mi generación..."

La leyenda estadounidense ha elogiado a ambas estrellas del tenis por su gran nivel, y ha asegurado que solo Marat Safin está a su nivel.

La dupla que forman Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es una de las más dominantes de la historia del tenis. Durante los últimos años, ningún otro tenista ha sido capaz de hacerles frente, y ambos se han repartido la mayoría de los grandes trofeos del calendario ATP.

Tal es su superioridad, que hasta una leyenda del tenis como Andre Agassi ha asegurado que únicamente un tenista de su generación sería capaz de igualar el nivel de los dos mejores tenistas de la actualidad.

"Mi generación no cuenta. Solo hay un jugador en el que puedo pensar que, jugando su mejor tenis, podría competir con un nivel como este. Uno solo: Marat Safin", señaló el extenista estadounidense durante la retransmisión de Wimbledon, elogiando a Sinner y Alcaraz.

Estas palabras de Agassi contradicen a las de su contemporáneo, el propio Safin, el cual aseguró que, tanto el italiano como el español, no habrían sido ni número uno ni número dos del mundo si hubieran competido en la época de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"No los veo como jugadores que den miedo. Si Sinner y Alcaraz hubieran jugado en la época de Nadal y Djokovic, o incluso a comienzos de los años 2000, no habrían sido ni el número uno ni el número dos del mundo. No creo que hubieran llegado hasta ahí", comentó el extenista ruso.

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