Más de 30 pitidos al día y una sensación de peligro constante: cuando las pulseras antimaltratato hacen "la vida imposible" a las víctimas

El contexto Maite lleva tres años viendo cómo su expareja, pese a tener una orden de alejamiento, pasea alrededor de su casa para hacerle la vida imposible provocando que el dispositivo pite constantemente.

Maite, una de las 4.500 víctimas de violencia machista con pulsera telemática, sufrió maltrato físico, sexual y psicológico por parte de su expareja. Tras un violento episodio, decidió denunciarlo, lo que resultó en una orden de alejamiento y el uso de pulseras telemáticas para ambos. Sin embargo, esto se convirtió en una pesadilla, ya que su agresor merodeaba su casa, activando la alarma hasta 30 veces al día. A pesar de las denuncias, el maltratador alegaba fallos en el dispositivo o excusas inverosímiles. Finalmente, el juez extendió la orden de alejamiento por ocho años más, pero sin la pulsera, que se había convertido en una herramienta de maltrato psicológico.

Maite era una de las 4.500 víctimas de violencia machista que llevan pulsera telemática. Fue víctima de maltrato "físico, sexual y psicológico" por parte de su expareja, hasta que hace tres años la golpeó. "Se fue al baño, me estropeó el baño entero y me tiró de la plancha", relata a laSexta.

Ante esta situación, dio el paso de denunciar. Al maltratador le impusieron una orden de alejamiento y, para asegurar su cumplimiento, ambos tuvieron que utilizar una pulsera telemática. Sin embargo, en ese momento, que parecía el inicio del fin del maltrato, comenzó una auténtica pesadilla para Maite.

Él comenzó a merodear su casa, y en ese momento, la pulsera empezaba a pitar. Maite llegó a escuchar hasta 30 pitidos en un día. Cada vez que sonaba, ella entraba en pánico, porque eso significaba que su maltratador estaba muy cerca. "¿Cómo me iba a tranquilizar si me está haciendo la vida imposible?", lamenta.

Ella denunció estos hechos, pero el maltratador alegó que era un fallo en el dispositivo. Una vez su coartada se desmontó, llegó a asegurar que simplemente pasaba por la puerta de la casa de su expareja porque estaba paseando las cenizas de su hermano.

Sin embargo, esto no tuvo consecuencias para la expareja de Maite. "Por unos pitidos no podemos imputarle un delito mayor, ya sea de lesiones, vejaciones o maltrato psicológico", explica su abogada, Rocío Ruiz.

Ante esta situación, el juez a fijado ahora ocho año más de orden de alejamiento. Eso sí, deberá cumplirse sin pulsera telemática, ya que, en lugar de una forma de disuasión, se había convertido en una herramienta más de maltrato psicológico hacia Maite.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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