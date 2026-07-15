La calima y los reventones térmicos se suman al calor extremo y ponen en alerta a todo el este peninsular

Los detalles Las altas temperaturas vendrán acompañadas de una intrusión de aire sahariano que traerá calima. Este polvo en suspensión también entrará por el Levante a partir de la tarde de este miércoles.

España enfrenta un episodio de calor extremo, con el este peninsular bajo avisos por altas temperaturas de la AEMET. Zaragoza y Valencia están en alerta roja, con previsiones de 42 grados. En Valencia, las actividades deportivas al aire libre se han suspendido. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia, el aviso es naranja, con temperaturas cercanas a los 40 grados, afectando también a Baleares. Una intrusión de aire sahariano traerá calima. La combinación de calor e inestabilidad podría causar tormentas secas en Comunidad Valenciana, Murcia y este de Castilla-La Mancha, bajo aviso amarillo. El jueves, las temperaturas descenderán, pero el valle del Ebro seguirá caluroso.

España sigue sumida en un episodio de calor extremo. El este peninsular mantiene este miércoles los avisos por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Dos provincias, las de Zaragoza y Valencia, están en aviso rojo, y se espera que a lo largo de la jornada se alcancen en ambas los 42 grados.

En el caso de la capital del Turia, el calor ha obligado a suspender todas las actividades deportivas al aire libre para prevenir golpes de calor. Además, en algunos puntos de la provincia este martes se registrarán subidas de hasta diez grados respecto a lo que marcaron los mercurios este martes.

En el resto del este peninsular, la mayor parte de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia están en aviso naranja con temperaturas que rondarán los 40 grados, algo que también afectará las Islas Baleares.

Este calor vendrá acompañado de una intrusión de aire sahariano que traerá calima. Este polvo en suspensión también entrará por el Levante a partir de la tarde de este miércoles.

La coexistencia de las altas temperaturas con la inestabilidad atmosférica podría producir tormentas secas con rachas fuertes de viento en la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Castilla-La Mancha, motivo por el que estas tres CCAA están en aviso amarillo.

El calor da una tregua el jueves

A partir de este jueves se producirá una bajada generalizada de las temperaturas en el este peninsular. Sin embargo, todo el valle del Ebro seguirá con máximas por encima de los 35 grados. Además, se esperan importantes tormentas en todo el litoral cantábrico y en los Pirineos.

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