Soprendente afirmación de un exjefe de Honda sobre Márquez: "Ducati nunca ha estado en sus manos..."

Livio Suppo, exjefe de equipo de la marca japonesa, compara el 'poder' que tiene Marc en Ducati con el que tuvo en su momento en Honda. Todo en un momento en el que el ilerdense no parece sentirse del todo cómodo con la moto italiana.

Marc Márquez no ha comenzado la temporada de la manera que le hubiera gustado. Tras tres grandes premios, el ilerdense solo ha podido cosechar una victoria al 'sprint' además de algunos podios. Sin embargo, sus resultados en carreras de domingo no está siendo tan buenos como se esperaba.

Marc ha estado lejos de luchar por triunfos el último día de fin de semana. Una cierta incomodidad sobre la Ducati y algunos problemas físicos derivados de su operación de hombro hace unos meses no le permiten pilotar al 100%.

Ante una Ducati que tampoco funciona para el resto de pilotos de la fábrica, muchos se comienzan a preguntar si ha habido un cambio de reinado. Tras cuatro mundiales consecutivos ganados, la marca italiana se está quedando atrás en una carrera en la que Aprilia ha tomado claramente la delantera estas primeras semanas de Mundial.

Livio Suppo, exjefe de Honda, ha analizado esta situación mencionando a Marc Márquez: "Ducati nunca ha estado completamente en manos de Márquez como lo estaba Honda. El año pasado Marc arrasó, pero no era la única Ducati competitiva, muchos otros pilotos también fueron fuertes. No creo que haya habido influencia de este tipo".

"Probablemente, cuando tienes que mejorar un producto que ya es muy competitivo, el juego se vuelve aún más difícil. Además, dos de los tres primeros grandes premios se disputaron con una carcasa diferente, más rígida para el neumático trasero. Antes de temer por si Ducati está en crisis, esperaría al menos otras dos o tres carreras", concluye el exdirectivo en declaraciones para 'GPOne'.