Aprilia va en serio: su inicio de año está al nivel del de Márquez con Ducati en 2025

La marca italiana ha dominado las tres primeras carreras de la temporada y lidera el Mundial con Marco Bezzecchi y Jorge Martín en las primeras posiciones.

Aprilia se ha convertido en la moto a batir esta temporada. Con un inicio de año muy sorprendente, la marca de Noale lidera el Mundial de Pilotos gracias un Marco Bezzecchi intratable que ha logrado las últimas cinco victorias de domingo. Tres de ellas, esta temporada.

Estos resultados han hecho que el piloto italiano encabece la clasificación con 81 puntos, seguido por su compañero de equipo Jorge Martín, en segunda posición, a tan solo cuatro puntos de Bezzecchi.

Un comienzo de temporada que está muy cerca del impresionante inicio de Ducati el año pasado, con un Marc Márquez estelar. Según datos de la propia web oficial de MotoGP, Aprilia solo tiene tres puntos menos (158) de los que tenía la marca de Borgo Panigale a estas alturas en 2025, lo que es también el segundo mejor registro desde que se introdujo el formato Sprint en 2023.

Esta gran cantidad de puntos se debe en gran parte a esa buena racha los domingos. Marco Bezzecchi lleva dominando el día grande del fin de semana desde el GP de Portugal del año pasado. Además, el italiano ha dominado todas las vueltas en esas cinco victorias logrando que Aprilia se convierta en el séptimo fabricante de la historia en lograr esta racha junta a Honda, Ducati, MV Agusta, Suzuki, Gilera y Yamaha.

Aunque parte de la culpa de este comienzo de récord también la tiene el equipo satélite, Trackhouse. Las últimas cuatro vueltas rápidas de carrera también se las está llevando Aprilia, con Bezzecchi firmándola en Tailandia y Brasil.

Raúl Fernández se llevó la última vuelta rápida de la temporada pasada en Valencia y Ai Ogura consiguió la primera de su carrera deportiva en Austin.

La próxima cita será en Jerez, donde Aprilia buscará seguir batiendo récords y continuar dominando en una temporada de ensueño para la marca de Noale.