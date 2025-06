¡Bombazo en el 'Caso Jorge Martín'! El jefe de MotoGP amenaza con no inscribirle: "No dejaremos..."

Giro de 180 grados en la complicada situación que vive Jorge Martín con su futuro en MotoGP. El vigente campeón del mundo parece que no las va a tener todas consigo para decir adiós a Aprilia y poner rumbo a otra escudería. Sobre todo después de las declaraciones del jefe de Dorna, Carmelo Ezpeleta.

El directivo de MotoGP ha asegurado que no permitirá que se inscriba a Jorge si no soluciona la situación: "Si llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad del anterior contratante, no la aceptaremos".

"O un juez dice que el contrato no es válido o lo dicen los dos que lo han firmado", ha confirmado Ezpeleta en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

La situación se complica y mucho para Martín teniendo en cuenta además las palabras de su representante Albert Valera, que dejó claro en la jornada del sábado del GP de Países Bajos que Jorge ya era "libre" para estudiar otras ofertas y poner rumbo a otras escuderías.

Estas declaraciones de Ezpeleta dejan entre la espada y la pared a Jorge Martín que está obligado a llegar a un acuerdo con Aprilia si quiere competir la temporada que viene en MotoGP. Las posturas entre ambas partes parece estar bastante alejadas y o bien Martín y Aprilia resuelven sus diferencias o el futuro del vigente campeón del mundo se decidirá por la vía judicial.