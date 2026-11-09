'Palo' sin precedentes de Ducati a Aprilia con medio Mundial en el bolsillo de Marc Márquez

Davide Tardozzi, jefe de los de Borgo Panigale, ha 'atizado' a sus rivales haciendo referencia a su "gestión deportiva".

"Lo que gana es el conjunto"

En las últimas semanas, con el Mundial de MotoGP alcanzando su punto de ebullición, la 'guerra' entre Ducati y Aprilia se ha intensificado.

Órdenes de equipo cruzadas, acusaciones familiares, reclamaciones para provocar sanciones... no cabe duda de que el campeonato también se ha jugado fuera de pista.

Y tras el Gran Premio de Qatar, con el décimo título de Marc Márquez más que atado, Davide Tardozzi no perdió la ocasión de pasar facturas.

El jefe de Ducati, en declaraciones a 'Sky', afirmó que "lo que gana es el conjunto", señalando la "gestión deportiva" de los de Noale.

"Hace falta un piloto rápido, un campeón como el que tenemos nosotros, una moto competitiva y una gestión deportiva y técnica que funcione y pueda poner al piloto en condiciones de ganar el Mundial", señalado.

"Así que hace falta todo el conjunto. También la gestión deportiva", añadió, remarcando lo que a su parecer es el gran problema de Aprilia.