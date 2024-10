La lucha por el mundial de MotoGP ya ha quedado acotada a Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Marc Márquez está demasiado lejos. Tal y como ocurrió el año pasado: los dos pilotos de Ducati (uno de Pramac y otro de Ducati) lucharán hasta el final por el campeonato.

Y en la previa del Gran Premio de Australia, Martín ha dicho que se siente "más fuerte" que sus rivales en algunos puntos y eso le está dando la confianza para estar en lo más alto. También incluye a Enea Bastianini.

"En este momento, estamos muy cerca todos, con Pecco, con Enea, con Marc... somos similares, pero soy más fuerte porque hay algunos puntos en los que soy mejor", dice en una entrevista a la web de MotoGP.

"Me siento más fuerte porque me siento mejor en casi todas las áreas. No siento que sea más rápido, quizá la temporada pasada fuera más rápido, tenía más velocidad que el resto", continúa el piloto de San Sebastián de los Reyes.

Reconoce que "siente presión" y que es algo que le mantiene vivo: "Siento la presión, sé que está ahí. Está bien eso. Como dicen en Roland Garros, la presión es un privilegio, así que soy un afortunado por tenerla, no todo el mundo la puede sentir, es porque somos fuertes y peleamos por cosas grandes".

Sobre el título, Jorge dice que es "un sueño" que quiere cumplir sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado lo acarició: "Es un gran sueño, así que sé que puedo ganar y que puedo no ganar. Para mí, está al 50 por ciento. El 50 de que puede ser y el 50, de que no. Seguro que en las carreras, este porcentaje cambiará, pero, ahora, es 50-50".