MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

El piloto italiano de Aprilia tendrá que hacer una doble 'long lap' este fin de semana en el Gran Premio de Australia.

Ya se conoce la sanción para Marco Bezzecchi por chocar contra Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia. El español se fue al suelo, se golpeó contra la grava y ha tenido que pasar por el quirófano por una lesión en su hombro derecho. Y MotoGP ha decidido ahora, dos semanas después, castigar al italiano.

El de Aprilia tendrá que hacer una doble 'long lap' este fin de semana en el Gran Premio de Australia. Será en carrera.

Pasó por comisarios en la jornada del jueves al llegar al circuito. Y después ante los medios explicó cuáles fueron las explicaciones que tuvo que dar: "Al final, la penalización es así. Tengo que aceptarla, porque somos pilotos. Siempre queremos menos, pero no es así. Acepto la penalización y, de todos modos, daré lo mejor de mí para intentar alcanzar a los mejores".

Por lo tanto sus opciones de conseguir un buen resultado han quedado truncadas: "Voy a salir como afronto cada fin de semana, no puedo empezar de mal humor por esto. Tengo que dar lo mejor de mí, intentar dar lo mejor de mí el domingo, pero también el sábado y el viernes".

"Espero que mi cuerpo reaccione bien día a día, porque esta pista es rapidísima y bastante exigente físicamente, pero la temperatura ayudará, porque hace un poco de frío. No es bueno para el dolor, sino para la resistencia y la consistencia del cuerpo. Así que sí, intento trabajar al máximo para sacar lo mejor del fin de semana", sentencia el piloto italiano.