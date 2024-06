Ya es oficial. Jorge Martín pilotará la Aprilia a partir de la temporada que viene. Se ha cansado de esperar a Ducati, que finalmente habría elegido a Marc Márquez en el equipo oficial. Y su nuevo jefe, Massimo Rivola, habla de la "rabia" que puede sentir su nuevo piloto.

"Esta es una pregunta que deberíamos hacerle a Jorge. Yo solo puedo decir que estoy muy contento de que la haya tomado, y si tiene rabia es posible que sea una décima más rápido todavía el próximo año. No lo sé, pero sinceramente puedo decir que yo he visto feliz a Jorge, muy feliz", dice el jefe de Aprilia.

"Quizá en su cabeza no tenía claro que debía tomar una decisión, pero la tomó. He visto a Jorge feliz, y a Aleix le he visto emocionado y feliz de darle la bienvenida. Creo que ha sido un momento en el que Jorge ha tomado una decisión importante y se ha quitado un peso de encima. Quiero pensar que Jorge ha tomado una decisión y que va a ser feliz de haberlo hecho", explica.

Quién será su compañero es una incógnita. Porque Maverick Viñales termina contrato y ya advirtió que no descarta buscar un nuevo rumbo. En Aprilia quieren retenerle: "Yo considero también a Maverick un top rider, y tener una pareja con ellos dos, para mi, sería la pareja más fuerte del campeonato".

"Pero no siempre se puede tener lo que uno quiere. Hoy se nos presentó la oportunidad de fichar a Martín y la hemos cogido al vuelo, con rapidez y determinación. El contrato más rápido de la historia", sentencia.