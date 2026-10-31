Jorge Martín no puede con su lesión y Márquez saca su lado calculador

El líder del mundial fue segundo en la sprint del Gran Premio de Malasia por detrás de Pedro Acosta. Jorge Martín no participó.

La lesión en el brazo de Jorge Martín no le ha permitido competir en la sprint del Gran Premio de Malasia. Ese brazo roto era demasiado a pesar de que contaba con el apto de los médicos de MotoGP. Y el mundial se le complica mucho, muchísimo.

Porque Marc Márquez, aprovechando esta situación, ha sacado su lado calculador. No arriesgó en la sprint. Ni intentó ganar ni acercarse a Pedro Acosta, ganador.

El de KTM se hizo con el liderato y no lo soltó. Por detrás el mencionado Márquez y la Aprilia de Marco Bezzecchi.

Márquez tiene ahora una ventaja de 19 puntos sobre su rival y podría crecer este domingo. Sobre todo si Martín sigue mermado del brazo. Tendrá muy difícil competir a pleno rendimiento.

Todo dependería de la cancelación o no de la cita de Qatar, que sigue en el aire por el conflicto de Oriente Medio. Si Marc saca un buen resultado este domingo y también Qatar, donde Jorge seguiría mermado, su décimo mundial estaría más cerca que nunca.

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