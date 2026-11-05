El jefe de Ducati siempre creyó en la remontada de Márquez: "Tenemos al mejor"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, habla días antes de que Marc pueda conseguir su segundo título consecutivo vestido de rojo.

Marc Márquez puede volver a proclamarse campeón del mundo este fin de semana en Qatar. Completaría así una remontada increíble sobre las Aprilia de Jorge Martín y de Marco Bezzecchi.

Y en Ducati siempre creyeron en sus posibilidades. Gigi Dall'Igna, en 'AS', ha dicho que incluso en los peores momentos él vio la ventana abierta de la remontada.

"Yo siempre he creído, esta es la verdad. Punto. Marc es un grande y con él todo se puede hacer", dice el ingeniero jefe de la marca Ducati.

Ve a Marc como el mejor de todos los tiempos en el motociclismo: "Creo que tenemos al mejor de la historia y, según lo veo yo, seguramente aún meterá una marcha más. La determinación que tiene él no la tiene ningún otro".

El de Cervera necesita sumar 30 puntos más que Martín y 8 más que Bezzecchi.

El español de Aprilia podría evitar el título de Márquez si suma ocho puntos, pero todo dependerá de su lesión en el brazo derecho que ya le impidió competir en la cita de Malasia.

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