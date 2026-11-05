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El Balón de Oro

Harry Kane renueva con el Bayern de Múnich hasta 2029

El Balón de Oro seguirá vistiendo los colores del Bayern de Múnich al menos hasta la temporada 2029.

Harry Kane renueva con el Bayern de Múnich Harry Kane renueva con el Bayern de MúnichBayern de Múnich

Harry Kane jugará en el Bayern de Múnich hasta los 36 años. El reciente ganador del Balón de Oro ha renovado su contrato por dos temporadas más, hasta el 2029.

"Me siento tan bien al ser del FC Bayern que a veces: me encanta el club, los aficionados, el estadio de Múnich... realmente tenemos un equipo fantástico y en Vincent Kompany a un entrenador fantástico. Me hace sentir tan orgulloso, como si perteneciera a esta familia", dice el inglés en su acto de renovación.

Sus números en Alemania son simplemente increíbles: 156 goles y 41 asistencias en 160 partidos.

Y la semana pasada se llevó el Balón de Oro, el premio a mejor jugador de la temporada.

Dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas es su palmarés en el Bayern. El objetivo ahora es conquistar la Champions League.

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