Aston Martin afirma que están "en desventaja" con respecto al resto de equipos

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de la escudería de Silverstone, ha lamentado el poco kilometraje acumulado en los test de pretemporada.

"El principal reto ha sido abordar algunos problemas de fiabilidad que han limitado nuestro tiempo en pista": este ha sido el análisis principal que ha dejado Mike Krack tras los test de pretemporada en Bahréin.

El jefe de operaciones en pista de Aston Martin, consciente de que son el equipo que más lento ha ido y el que menos vueltas ha acumulado, sabe que están varios escalones por debajo de las escuderías de cabeza.

"Esto nos deja en desventaja de cara al inicio de la temporada, porque no hemos podido completar todas las tareas habituales de unos test de invierno", ha explicado en declaraciones que publica 'Motorsport'.

El primer paso a dar lo tienen claro en Silverstone: "Necesitas fiabilidad y necesitas que las ruedas giren. Todavía no hemos conseguido que giren tanto como queremos. Aprendes en cada vuelta, y cada vuelta que no haces significa que tienes que recuperar terreno después, así que no es un inicio fantástico".

"Entendemos que no estamos al nivel al que pueden estar otros, pero todo es nuevo. Tenemos una nueva unidad de potencia, una nueva caja de cambios y una nueva suspensión. Tenemos que centrarnos, analizar nuestros problemas y resolverlos por separado", ha explicado.

Krack, a su vez, también es consciente de que el tiempo va en su contra: "Tenemos que ser realistas y después recuperar terreno. No hay otra manera, porque nuestros competidores no van a esperarnos, así que debemos hacer todo lo posible para no perder el contacto".