Marc Márquez sigue deslumbrando. Volvió a remontar en el Gran Premio de Catalunya. De la decimocuarta posición a la tercera por detrás de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín. Y Raúl Fernández, piloto de la satélite de de Aprilia, alucina con lo que está haciendo el de Cervera.

Así lo dijo después de la carrera de Montmeló: "Marc ya ha puesto el modo sumar y está últimamente sin fallar. Todo el mundo dice que la moto es inferior, pero él pone el resto y sobre todo la inteligencia de aguantar siempre...".

Sobre el equipo Aprilia, que rozó el podio el domingo con Aleix Espargaró, Raúl se muestra encantado con el rendimiento: "También sentir un poco más de ayuda de Aprilia en el tema de electrónica y ver el resultado para mí ha sido muy importante...".

"Hablando de la carrera creo que ha sido positiva. Lo único que me queda un poco de mal sabor es que por ejemplo, esta mañana hemos probado la media trasera, me he sentido muy bien y durante la carrera no tenía grip, no conseguía llevar la moto como esta mañana ni como ayer, y es el único pero que puedo poner durante la carrera. Aún en Aprilia tenemos que saber por qué usamos tanto la goma de atrás, porque incluso Aleix, con el ritmo que tenía hoy ha sufrido un poquito", sentencia Fernández.

El mundial, muy apretado

Martín lidera el campeonato con 155 puntos. Segundo es Pecco Bagnaia con 116 después de su brillante victoria el domingo. Y tercero se mantiene un Márquez que ya cuenta con 114 puntos después de sus podios en la sprint y en la carrera definitiva del domingo.